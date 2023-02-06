بن طالب يثمن تعادله مع أنجي في مواجهة لوريان

أشاد الدولي الجزائري نبيل بن طالب، بآداء زملائه في مباراتهم الأخيرة أمام لوريان، مثمنا نتيجة التعادل التي انتهت عليها المباراة.

ونشر بن طالب، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”،عقب تعادلهم أمام لوريان، قال فيها: “روح قتالية جيدة للفريق”.

كما أضاف الدولي الجزائري، النتيجة التي انتهت عليها هذه المواجهة: “نقطة ثمينة من خارج الديار”.

يذكر أن نبيل بن طالب شارك أساسيا في مباراة ناديه أنجي، أمام لوريان، والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي.