بن طالب :”يجب أن نُكشّر عن أنيابنا”

شدد الدولي الجزائري نبيل بن طالب، على ضرورة تحقيق ناديه الجديد للفوز عند مُلاقاته لنظيره أوكسفورد، في مُنافسة كأس الإتحاد.

وصرّح متوسط الميدان، لجريدة “كرونيكل” الإنجليزية قائلا :”علينا أن نُكشّر عن أنيابنا، ونضرب بقوة منذ البداية من أجل تحقيق التأهل”.

وأضاف :”المُنافس سيلعب اللقاء وكأنه نهائي، وعلينا أن نظهر نفس الروح، من أجل الإنتصار، هذا الموعد سيكون بمثابة حرب حقيقية”.

يُشار بأن اليساري سيواصل ظهوره الأساسي، مع “الماكبايز”، على أمل إسترجاع ريتم المُنافسة بعد مُعاناة طويلة مع فريقه السابق شالك.