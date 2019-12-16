بن طالب يجلب مُشكلا جديدا لنفسه في ألمانيا!

وضع الدولي الجزائري نبيل بن طالب، نفسه في مأزق جديد داخل ناديه شالك، بعد التصريحات القوية التي أطلقها نهاية الأسبوع.

ودفعت خرجة مُتوسط ميدان “الأزرق الملكي”، مُدربه للرد عليه في وسائل الإعلام الألمانية، بغرض وضع النقاط على الحروف بشكل نهائي.

وقال دافيد فاغنر بنبرة غاضبة :”بطبيعة الحالة قرأت ما قاله نبيل”.

وواصل :”في مثل هذه الحالات، الخيار الأفضل هو السكوت، لأنه الخيار الأفضل”.

وألمح التقني بأنه غير راضٍ تماما، عن تصرفات لاعب توتنهام السابق، والذي زاد من تعقيد وضعيته مع فريقه.

وتُشير كل المعطيات بأن صاحب القدم اليُسرى، سيُغير الأجواء لا محالة خلال الميركاتو الشتوي الداخل.

يُذكر بأن البالغ من العُمر 25 عاما، ممنوع من اللعب مع مُحترفي شالك، بقرار تأديبي من الطاقمين الإداري والفني.