بن طالب يحظى بفرصة جديدة أمام برايتون

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيوكاسل، التشكيلة التي سيبدأ بها المدرب ستيف بروس، والتي تضمنت اسم بن طالب.

وتعد هذه فرصة جديدة للدولي الجزائري، لتقديم آداء مقنع، وقيادة فريقه للفوز بالمباراة، ما قد يدفع بإدارة نيوكاسل، لشراء عقده نهاية الموسم الجاري.

يذكر أان نبيل بن طالب، يلعب على شكل إعارة في نادي نيوكاسل الإنجليزي، بعدما التحق به قادما من نادي شالك الألماني.

TEAM-NEWS 🚨

This is your line-up for #BRINEW at the Amex this evening. ⚫️⚪️

SUBS: K. Darlow, A. Carroll, Joelinton, Y. Muto, D. Yedlin, V. Lazaro, C. Atsu, M. Longstaff, K. Watts. pic.twitter.com/hi5xY8Zp6m

— Newcastle United FC (@NUFC) July 20, 2020