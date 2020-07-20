بن طالب يحظى بفرصة جديدة أمام برايتون

الرياضة
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بن طالب يحظى بفرصة جديدة أمام برايتون
بقلم كريم.تيغرمت

سيشارك الدولي الجزائري نبيل بن طالب، ضمن التشكيلة الأساسية لناديه نيوكاسل، في المواجهة التي ستجمعهم اليوم الاثنين بنادي برايتون، ضمن الجولة الـ37 من البريميرليغ.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيوكاسل، التشكيلة التي سيبدأ بها المدرب ستيف بروس، والتي تضمنت اسم بن طالب.

وتعد هذه فرصة جديدة للدولي الجزائري، لتقديم آداء مقنع، وقيادة فريقه للفوز بالمباراة، ما قد يدفع بإدارة نيوكاسل، لشراء عقده نهاية الموسم الجاري.

يذكر أان نبيل بن طالب، يلعب على شكل إعارة في نادي نيوكاسل الإنجليزي، بعدما التحق به قادما من نادي شالك الألماني.


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