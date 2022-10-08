بن طالب يحقق رقما إيجابيا في “الليغ1”

حقق لاعب المنتخب الوطني، ونادي أنجي، نبيل بن طالب، إحصائية إيجابية خلال مشاركته مباريات فريقه بالبطولة الفرنسية لهذا الموسم.

وأعلن الحساب الرسمي لليغ1، عبر تويتر، أمس الجمعة، أن لاعب الخضر بن طالب، يعد أكثر لاعب عربي استخلاصا للكرة في مباراة واحدة.

وأضاف حساب الليغ 1 في التغريدة، أن معدل نبيل بن طالب في استخلاص الكرة في المباراة الواحدة، 3.83.