بن طالب يخرج عن صمته ويرد على التصريحات العنصرية

خرج اللاعب الدولي الجزائري لفريق شالك04 الألماني نبيل بن طالب عن صمته، للرد على المحلل الألماني ستيفن فرويند الذي أطلق تصريحات عنصرية في حق اللاعب الجزائري.

ونشر بن طالب تعليقا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام جاء فيه:

“قيل الكثير من الأشياء في الساعات القليلة الماضية حول وضعيتي في فريق شالك، فبالرعم من الحالة الصعبة والبداية السيئة للفريق، إلا أنني كنت محترفا وجادا في كل الظروف، ولقد تلقيت بحسرة كبير خبر إبعادي من الفريق الأول بدون أي تفسير واضح، كما أنني تعرضت لإنتقاذات عنصرية من بعض وسائل الإعلام عن طريق بعض أشباه المحللين”.