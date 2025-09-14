بن طالب يخطف الأضواء في الدوري الفرنسي

خطف الدولي الجزائري نبيل بن طالب الأضواء، اليوم الأحد، بعد أن قاد ناديه ليل إلى فوز مثير على حساب تولوز بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي “اليغ 1”.

ودخل بن طالب كبديل في الدقيقة 81 حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم تولوز بهدف نظيف، قبل أن يتحول إلى بطل اللقاء.

ونجح متوسط ميدان “الخضر” في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح، مُطلقًا شرارة العودة، التي أكملها زميله الشاب إيثان مبابي بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 98، ليمنح ليل فوزًا ثمينًا في الوقت القاتل.

وشهد اللقاء مشاركة مواطنه عيسى ماندي أساسيًا في خط الدفاع، حيث قدم أداءً دفاعيًا صلبًا طيلة 90 دقيقة، ونال تقييم 7، في حين حصل بن طالب على تقييم 7.2 نظير تأثيره الكبير في مجريات المباراة خلال الدقائق القليلة التي لعبه.

كما نال بن طالب اشادة التقنيين و المسؤولين عن الرابطة الفرنسية التي عنونت عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس” عقب المباراة مباشرة “مالها إلا محارب الصحراء.. نبيل بن طالب يسجل التعادل لصالح ليل من علامة الجزاء أمام تولوز”.