بن طالب يدخل ضمن إهتمامات بشكتاش التركي

وضع نادي بشكتاش التركي، اسم الدولي الجزائري نبيل بن طالب، ضمن قائمة اهتماماته في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن مسؤولي بشكتاش، جد مهتمين بخدمات بن طالب، ويطمحون لتعزيز تشكيلتهم للموسم المقبل بخدماته.

وأضاف ذات المصدر أن إدارة بشكتاش، دخلت في مفاوضات جادة، مع نظيرتها من نادي شالك، لايجاد اتفاق نهائي لشراء عقد الدولي الجزائري.

ويأتي اهتمام إدارة النادي التركي، ببن طالب، في وقت يسعى فيه نادي هيلاس فيرونا الإيطالي، للظفر بخدماته، ما من شأنه أن يشعل الصراع بين الناديين.

يذكر أن نبيل بن طالب (25 عاما)، يخوض حاليا، التحضيرات الصيفية رفقة ناديه شالك الألماني، الذي أكد في عدة مناسبات رغبته في بيع عقد لاعبه الجزائري في الميركاتو الصيفي الجاري.