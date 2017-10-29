بن طالب يرد على منتقديه !

الرياضة
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بن طالب يرد على منتقديه !
بقلم أمير بهلول

تمكن نبيل بن طالب لاعب “شالك” الألماني من الرد على الإنتقادات التي طالت في الفترة الماضية، بعد مشاركته في مباراة الأمس كأساسي وايضا بتسجيله هدف فريقه.

عودة بن طالب للتشكيل الأساسي ستمنحه الثقة من أجل مواصلة العمل، و الهدف الذي سجله سيرفع من معنوياته.

وقال بن طالب بعد تعادل فريقه يوم أمس: “متأسف لنتيجة المباراة لكني سعيد بالهدف الذي سجلته، الآن علينا التحضير للجولة المقبلة”.

يذكر أن بن طالب سجل هدف السبق لفريقه ضد “فولسبورغ” عن طريق ركلة جزاء قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

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