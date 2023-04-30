بن طالب يرسم سقوطه رفقة أنجي لـ”الليغ 2″

رسّم الدولي الجزائري نبيل بن طالب، وناديه أنجي، سقوطهم لليغ2 الفرنسية، عقب هزيمتهم اليوم الأحد، في مواجهة نادي رين.

وشارك بن طالب، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه أنجي، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ33، والتي انتهت لصالح رين بنتيجة (4-2).

كما تمكن الدولي الجزائري من هز الشباك في هذا اللقاء، خلال الدقيقة الـ19، عن طريق ضربة جزاء.

وبعد هذه الهزيمة الثقيلة، بقي نادي أنجي متذيلا تريتب الليغ1 برصيد 14 نقطة، ليرسم بذلك سقوطه لليغ2، قبل 5 جولات عن نهاية الموسم الجاري.