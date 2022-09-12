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الرياضة

بن طالب يساهم في تحقيق أنجي لأول فوز له هذا الموسم

بقلم كريم تيغرمت
بن طالب يساهم في تحقيق أنجي لأول فوز له هذا الموسم
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ساهم نبيل بن طالب، أمس الأحد، في تحقيق فريقه انجي، لأول فوز له هذا الموسم، والذي كان على حساب مونبوليي.

وشارك بن طالب أساسيا ضمن تشكيلة ناديه انجي، في هذه المباراة التي جمعتهم بمونبوليي، لحساب الجولة السابعة من الليغ1.

كما ضمن الدولي الجزائري، هذا الفوز، عبر تغريدة له على “تويتر”، والتي أشاد من خلالها بالروح الجماعية لفريقه.

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