بن طالب يساهم في عودة نيوكاستل بفوز عريض من بورنموث

ساهم الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، في الفوز العريض الذي عاد به فريقه نيوكاستل، أمس الأربعاء، من بورنموث، بنتيجة 4-1، ضمن الدوري الإنجليزي.

وكانت هذه المباراة فرصة لنبيل بن طالب، ليسجل أول مشاركة له كأساسي في تشكيلة نيوكاستل، منذ استئناف المنافسة، كما أنه شارك في كامل أطوار المباراة (90 دقيقة).

وقدم الدولي الجزائري مردودا طيبا في هذه المباراة، رغم أنه لم يكن في قمة مستواه من الناحية البدنية، لنقص المنافسة.

وكانت هذه فرصة بالنسبة لنبيل بن طالب، لكسب ثقة مدربه، ومحاولة اقناع مسؤولي نيوكاستل بمستواه، لشراء عقده نهاية الموسم الجاري.