بن طالب يستقبل نظيره الصومالي

استقبل فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف محمد ادن، وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور سعادة سفير الصومال لدى الجزائر.

ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الصومالي في أشغال الدورة العادية السادسة عشرة للجنة التنمية الاجتماعية، والمنتدى العربي الرابع من أجل المساواة، المنظمين بالشراكة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الأسكوا” بالجزائر المنعقدين بالجزائر في الفترة من 23 إلى 25 جوان 2025.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتطوير السياسات الاجتماعية، بما يساهم في دعم جهود التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية في البلدين الشقيقين.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير تجربة الجزائر الرائدة في مجال الضمان الاجتماعي والإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة في هذا المجال، خاصة ما تعلق بـتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدة مختلف فئات المجتمع ولاسيما الفئات الهشة، وتحسين حكامة المنظومة.

من جهته، أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجمهورية الصومال الفيدرالية عن اهتمام بلاده الكبير بالتجربة الجزائرية في مجالات الحماية الاجتماعية والتشغيل، مؤكدا رغبة الصومال في الاستفادة من الخبرات الجزائرية في هذا المجال.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التحديات الاجتماعية والتنموية المشتركة، لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، مؤكدين على أهمية التعاون العربي وتبادل التجارب الناجحة.

حيث أكد الوزير استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها في مجال الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة التشغيل، في إطار روح التضامن العربي والتعاون جنوب-جنوب، بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير حرص الجزائر على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن والعمل المشترك من أجل تحقيق تنمية اجتماعية عادلة وشاملة في الدول العربية