بن طالب يسجل تعثر جديد رفقة أنجي

تلقى الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم الأحد، هزيمة جديدة، رفقة ناديه أنجي، في مواجهة الضيف موناكو، لحساب الليغ1.

وشارك بن طالب، أساسيا كعادته ضمكن تشكيلة ناديه أنجي، في هه المواجهة التي جمعتهم بموناكو، لحساب الجولة الـ34.

كما قدم الدولي الجزائري مردود في المستوى طيلة أطوار هذا اللقاء، الذي انتهى لصالح الضيوف بثنائية لهدف.

يذكر أن نبيل بن طالب، وناديه انجي، رسما سقوطها هذا إلى الليغ2 الفرنسية، قبل خمس جولات عن نهاية الموسم الجاري.