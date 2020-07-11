بن طالب يشارك بديلا ويسقط بثنائية أمام واتفورد

سجل الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم السبت، هزيمة جديدة رفقة ناديه نيوكاستل، خلال المواجهة التي جمعتهم بواتفورد.

وبدأ بن طالب هذه المباراة، من على دكّة البدلاء، أين شهد افتتاح باب التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة 23، من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم نيوكاستل بـ1-0.

ومع بداية الشوط الثاني عدل واتفورد النتيجة في الدقيقة الـ52، ليسجل بعدها الدولي الجزائري، دخوله كبديل في هذه المباراة، في الدقيقة 79.

ولم يتمكن بن طالب، رفقة زملائه، من الحفاظ على نتيجة التعادل، حيث أضاف واتفورد هدف الفوز في الدقيقة الـ82، عن طريق ضربة جزاء.

يذكر أن هذه ثاني هزيمة على التوالي لنبيل بن طالب وناديه نيوكاستل، بعد الخماسية التي تلقوها في المباراة الماضية أمام مانشستر سيتي.