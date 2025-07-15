بن طالب يشرف على مراسم حفل تخرج الدفعة العاشرة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. فيصل بن طالب،اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة. على مراسم حفل تخرج الدفعة العاشرة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (دفعة 2023-2025).التي تحمل اسم المجاهد المرحوم، العقيد الطاهر زبيري.

وقال الوزير : “المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. التي تعد صرحا تكوينيا ذو البعد القاري, تخرج منها هذه السنة 82 طالبا في عدة تخصصات” من بينها تخصص “أنظمة الإعلام الآلي لمنظمات الحماية الاجتماعية. قانون الحماية الاجتماعية وحساب المخاطر في مجال الحماية الاجتماعية”.

ومن جهته، اعتبر وزير المجاهدين وذوي الحقوق أن اختيار تسمية هذه الدفعة باسم المجاهد المرحوم, العقيد الطاهر زبيري, يعد “شرفا كبيرا لهؤلاء الطلبة”.

وقد تم خلال هذا الحفل تكريم الطلبة الأربعة الأوائل, بالإضافة الى عائلة المجاهد المرحوم الطاهر زبيري