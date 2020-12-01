بن طالب يشكر بلماضي والفاف على دعمهم له بعد تعرضه لحملة عنصرية

شكر اللاعب الجزائري لفريق شالك04 الألماني نبيل بن طالب الناخب الوطني جمال بلماضي، والإتحاد الجزائري لكرة القدم على دعمهم له في هذه الفترة الصعبة.

ويتعرض اللاعب الجزائري نبيل بن طالب لحملة عنرصية من طرف أحد اللاعبين السابقين للمنتخب الألماني الذي ربط عصبية بن طالب بأصوله الجزائرية.

ونشر بن طالب تعليقا على صفحته الرسمية بشبة التواصل الإجتماعي أنستغرام جاء فيهك ” أشكر الناخب الوطني جمال بلماضي، والإتحاد الجزائري لكرة القدم وأنصار الخضر على دعمهم لي، وحتى رسائلهم، لأننا دائما الأقوى وسنبقى متحدين، ولا مكان للعنصريين”.