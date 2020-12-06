بن طالب يصل نقطة اللارجوع مع شالك

وصل الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، لنقطة اللارجوع مع ناديه شالك 04، بعدما رفض التمرن مع الفريق الرديف الذي أحيل عليه مؤخرا.

وكشف المدرب مانويل بوم، بأن متوسط الميدان، فضل التمرن وحيدا رفقة أحد المُختصين، من أجل المُحافظة على لياقته.

وصرّح التقني الألماني :”لقد عرضنا على بن طالب، الإستفادة من مُنشآت الفريق، ولكنه رفض ذلك ونحن نحترم قراره”.

ويتجه صاحب القدم اليُسرى، لتغيير الأجواء، خلال الميركاتو الشتوي القادم، في حالة تلقيه لعروض مُهمة في الأسابيع القادمة.

يُذكر بأن النجم السابق لتوتنهام، لا يزال مُرتبطا مع الأزرق الملكي الى غاية جوان من العام 2021.

وتم إعلام اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، بضرورة الرحيل عن فريق مدينة “غيلزنكيرشن”، بعدما خرج من حسابات الطاقم الفني.