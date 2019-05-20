بن طالب يصل نقطة اللا رجوع مع “شالك”

تفادى الدولي الجزائري، نبيل بن طالب إداريي وأنصار “شالك 04” خلال تواجده في مُدرجات “فيلتينس أرينا” في الجولة الختامية للبوندسليغا.

وأشار الإعلام الألماني بأن متوسط الميدان ظهرت عليه ملامح عدم الإرتياح، وهو الذي ضيع المُباريات الأخيرة للموسم بسبب “عدم إنضباطه”.

ودخول اليساري في خلافات مع المُدرب الهولندي “هوب ستيفنس” والذي قام بإنزاله للفريق الرديف وبعدها لفئة أقل من 23 سنة.

ويُنتظر أن يقوم خريج مدرسة “توتنهام” بتغيير الأجواء بداية من الصائفة القادمة، بعدما أصبح غير مرغوب فيه مع “الأزرق الملكي”.