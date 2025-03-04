بن طالب يضيّع مواجهة مواطنه بن سبعيني في رابطة أبطال أوروبا

أعلن نادي ليل الفرنسي القائمة الرسمية المعنية بمواجهة بوروسيا دورتموند الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب الدولي الجزائري نبيل بن طالب، بسبب عدم تسجيله في القائمة الأوروبية لفريق ليل الفرنسي. وهو الذي غاب عن المنافسة لمدة فاقت 6 أشهر بسبب مضاعفات طبية على مستوى القلب.

وفوّت نبيل بن طالب فرصة مواجهة مواطنه رامي بن سبعيني الناشط في النادي الألماني في المباراة المنتظرة بملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند.