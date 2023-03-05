بن طالب يطرد بالبطاقة الحمراء في مواجهة مونبوليي

شهدت المباراة التي جمعت اليوم الأحد، نادي أنجي، بمضيفهم مونبوليي، لحساب الليغ1، طرد الدولي الجزائري نبيل بن طالب.

وشارك بن طالب، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه أنجي، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ26 من الليغ1 الفرنسية.

كما تعرض الدولي الجزائري، للطرد بالبطاقة الحمراء، من طرف حكم اللقاء، في الدقيقة الـ59، بعد تلقيه الانذار الأول في الدقيقة الـ57.

وكانت النتيجة تشير إلى هزيمة نبيل بن طالب، وناديه أنجي، برباعية نظيفة، عند مغادر الدولي الجزائري لأرضية الميدان.