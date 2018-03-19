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بن طالب يطلب من زطشي حماية ماجر!!

الرياضة
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بن طالب يطلب من زطشي حماية ماجر!!
بقلم إسماعيل عشاش

طلب الدولي الجزائري، نبيل بن طالب من رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي حماية ناخبه الوطني، رابح ماجر أمام الإنتقادات.

وقال متوسط الميدان الصاعد لجريدة “العربي الجديد” القطرية :”يجب على الإتحاد الجزائري لكرة القدم أن يحمي رابح ماجر بشكل كُلي”.

ليُضيف :”أعتقد بأن الإدارة الحالية تقوم بذلك على أكمل وجه، اللاعبون أيضا مُطالبون بالوقوف في صفه، وأن نكون رهن إشارته”.

وعن أسباب تراجع “الخضر” مؤخرا رد :”علينا طي صفحة الماضي، والحديث عمن يتحمل مسؤولية فشلنا في التأهل للمونديال لافائدة منه”.

ليختم :”العمل هو السبيل لعودتنا إلى الواجهة، ويجب علينا أن نكون يدا واحدة للتصالح مع الجماهير التي تعبت من الإخفاقات”.

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