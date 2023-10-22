بن طالب يطمئن بشأن إصابته الخطيرة على مستوى الأنف

طمأن الدولي الجزائري نبيل بن طالب متابعيه بشأن الإصابة التي تلقاها على مستوى الأنف في مباراة فريقه ليل أمام بريست.

وقال نبيل بن طالب في تصريح له عقب المباراة ” “تفاديت كسر على مستوى الأنف، الكرة إصطدمت بي لكن لا توجد أي خطوة على مستوى الرأس تماما”

كما أضاف نبيل بن طالب “حققنا الأهم و هو الفوز بالنقاط الثلاث، و بعدها على مستويا الشخصي قدمت ما عليه و حافظت على الوتيرة و الريتم البدني الشخصي”.

وختم متوسط ميدان الخضر “على الصعيد العام للفريق، هو الصعود إلى القسم الرابع في البطولة الفرنسية، في المستقبل يجب العمل وبجد من أجل حصد نقاط أكبر”.

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