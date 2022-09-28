بن طالب يعبر عن سعادته بفوز الخضر ضد غينيا ونيجيريا
بقلم فيصل زيان بوزيان
عبر العائد للمنتخب الوطني، لاعب نادي أنجي الفرنسي، نبيل بن طالب، عن سعادته بالفوز في اللقائين الوديين للخضر.
ضد منتخبا غينيا ونيجيريا، اللذان فاز بهما الخضر 1.0 و 2.1، بملعب ميلود هدفي.
وكتب اليوم بن طالب، صبيحة اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على تويتر:”مبارتين وفوزين”.
يجدر للإشارة، عودة بن طالب للمنتخب الوطني، كانت بعد غياب دام لأربع سنوات، وعاد في وديتي غينيا ونيجيريا، وقدم مستويات جيدة.
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