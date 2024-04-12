بن طالب يعد جماهير ليل بتأشيرة نصف نهائي “الكونفيرونس ليغ”

أعرب الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، عن تفاؤله بقدرة ناديه ليل الفرنسي، على بلوغ نصف نهائي دوري المؤتمرات الأوروبي، على حساب أستون فيلا الانجليزي.

وسقط أمس، لاعب الخضر، رفقة نادي الشمال الفرنسي، بثنائية لهدف أمام المضيف أستون فيلا، ضمن ذهاب ربع نهائي “الكونفيرونس ليغ”، في انتظار موقعة الإياب المقررة الخميس المقبل.

وعقب المباراة، أبرز بن طالب، بأن آمال ناديه لا تزال قائمة. مشيرا إلى أن الجميع كان يعلم بأن أستون فيلا، خطير في الكرات الثابتة، وأثبت ذلك في لقاء أمس.

كما أبرز الدولي الجزائري، في تصريحات أدلى بها لقناة “أر أم سي سبورت” ونقلها موقع “لوبوتي ليلوا” المقرب من النادي، بأن الهزيمة الصغيرة بـ 2/1، تفتح المجال أمام ليل للقيام بأشياء جيدة الخميس القادم.

مضيفا: “كنا نعلم أنهم سيفرضون إيقاع هذه المباراة. دخلوا المباراة بشكل جيد عكسنا.. لكننا سيطرنا على المباراة على الرغم من ذلك”.

وواصل: “في الشوط الثاني، سيرنا الوقت بشكل رائع.. النتيجة محبطة نوعا ما، لأنه أتيحت لنا فرصا كثيرة للتقدم، لكن لا يهم، سنعوض ذلك في مباراة الإياب.”

وختم الدولي الجزائري: “سنقدم كل ما لدينا، سنكون في ملعبنا مع جماهيرنا.. نعلم أننا أقوياء داخل الديار، علينا أن ندخل الملعب بنفس الروح ونثبت أننا قادرون على التأهل إلى الدور المقبل”.