بن طالب يعلق على أول ظهور له بألوان نيوكاستل

ونشر نبيل بن طالب، صورة له، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، خلال المواجهة التي جمعتهم أمس السبت بنادي أوكسفورد لحساب كأس الإتحاد الإنجليزي.

وعلق الدولي الجزائري قائلا: “سعيد بأول ظهور لي مع نيوكاستل، للأسف كان بإمكاننا تحقيق الفوز، علينا التركيز على مبارياتنا المقبلة”.

وحرص نبيل بن طالب، في الأخير، على شكر جماهير نيوكاستل، على دعمهم للفريق، في هذه المواجهة.

يذكر أن نبيل بن طالب، تعثر أمس السبت، في أول مباراة يشارك فيها رفقة ناديه الجديد نيوكاستل، بنتيجة 0-0 أمام أوكسفورد.

Happy to be making my debut for @nufc

Unfortunately could get the win let’s focus on the next one!

Thanks to all the fans for this incredible atmosphere tonight ! pic.twitter.com/dfHM5lzc9j

— Nabil Bentaleb (@nabilbentaleb42) January 25, 2020