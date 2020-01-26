بن طالب يعلق على أول ظهور له بألوان نيوكاستل

أبدى الدولي الجزائري نبيل بن طالب، عن سعادته بالعودة لأجواء المنافسة، من خلال مشاركته أمس السبت، في أول مباراة له بألوان ناديه الجديد نيوكاستل.

ونشر نبيل بن طالب، صورة له، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، خلال المواجهة التي جمعتهم أمس السبت بنادي أوكسفورد لحساب كأس الإتحاد الإنجليزي.

وعلق الدولي الجزائري قائلا: “سعيد بأول ظهور لي مع نيوكاستل، للأسف كان بإمكاننا تحقيق الفوز، علينا التركيز على مبارياتنا المقبلة”.

وحرص نبيل بن طالب، في الأخير، على شكر جماهير نيوكاستل، على دعمهم للفريق، في هذه المواجهة.

يذكر أن نبيل بن طالب، تعثر أمس السبت، في أول مباراة يشارك فيها رفقة ناديه الجديد نيوكاستل، بنتيجة 0-0 أمام أوكسفورد.