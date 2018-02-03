بن طالب يعود إلى الواجهة من الباب الواسع

عاد الدولي الجزائري “نبيل بن طالب” إلى المُنافسة الرسمية أمسية اليوم السبت بمناسبة لقاء فريقه “شالكه 04” ضد الضيف “فيردربريمن”.

الذي إنتهى بفوز الأخير بهدفين لهدف لحساب الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وسجل بن طالب عودته إلى التشكيلة الأساسية للفريق الأزرق بعد غياب دام لثلاثة أشهر كاملة بسبب الإصابة التي تلقاها على مستوى العانة.

وبصم بن طالب على تمريرة حاسمة لزميله “كونوبليانكا” في الدقيقة 24 الذي منح التقدم لفريقه.

قبل أن يقلب زملاء الدولي الجزائري الأخر “إسحاق بلفوضيل” النتيجة بفضل ثنائية “كروز” و”غونوزوفيتش” في الدقيقتين 79 و93.

وشارك بلفوضيل أساسيا في تشكيلة ناديه فيردبريمن وغادر الميدان في الدقيقة 94.