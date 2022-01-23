بن طالب يعود إلى مستواه و يقود أنجي إلى فوز مثير

عاد الدولي الجزائري نبيل بن طالب إلى مستواه التدريجي شيئا فشيئا بعد مشاركته اليوم رفقة فريقه أنجي أمام تروا في الليغ 1.

وشارك بن طالب أساسيا في المباراة التي فاز بها رفقة زملائه بثنائية مقابل واحد. قبل أن يستبدل في الدقيقة الأخيرة من قبل مدربه، بعدما قدم مباراة جيّدة على طول الخط.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق الفرنسي صورة الجزائري في نهاية الشوط الاول بالصفحة الرسمية على “الفايسبوك”. في رسالة إلى الثقة الكبيرة التي منحت له.

ويبدو ان بن طالب لا يريد الإستسلام رغم الظروف الصعبة وشبح البطالة التي مرّ بها سابقا.

وكان لاعب توتنهام وشالكه، في وقت سابق قد أبدى استعداده للعودة إلى المنتخب الوطني في حالة طلب خدماته من بلماضي.