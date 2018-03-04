بن طالب يعود بقوة ويقود شالك لفوز جديد

ساهم الدولي الجزائري نبيل بن طالب، في فوز فريقه شالك الألماني بـ1-0 أمام هيرتا بيرلين، بمشاركته في المباراة كاملة، لأول مرة منذ ستة أشهر.

ودخل بن طالب هذه المباراة أساسيا، وكان وراء اللقطة التي جاء من خلالها الهدف الوحيد في المباراة لصالح فريقه في الدقيقة 37.

ولأول مرة منذ شهر سبتمبر الماضي، تعد هذه أول مباراة يلعبها نبيل بن طالب، كاملة، رفقة ناديه شالك الألماني.

حيث تعرض لاعب الخضر لإصابة شهر جانفي الماضي، وبعدها عانى من بعض المشاكل مع مدرب فريقه، ما تسبب في غيابه عن أجواء المنافسة بشكل منتظم.

وأظهر بن طالب مردودا مميزا أمام نادي هيرتا بيرلين، أكد من خلاله عودته القوية، واصراره على فرض نفسه ضمن تشكيلة ناديه شالك.