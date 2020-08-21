بن طالب يعود لتدريبات شالك

الرياضة
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بن طالب يعود لتدريبات شالك
بقلم كريم.تيغرمت

عاد الدولي الجزائري نبيل بن طالب، للمشاركة في التدريبات الجماعية لناديه شالك الألماني، قصد التحضير للموسم الجديد.

واستعدت إدارة نادي شالك، نبيل بن طالب، ضمن قائمة 28 لاعبا، للمشاركة في التربص التحضيري الثاني لهذا الصيف، استعدادا للموسم المقبل.

وبأتي هذا، بعد أن كان قد تلقى الدولي الجزائري، تسريح من مسؤولي شالك، للبحث عن فريق جديد، مباشرة بعد انتهاء فترة إعارته لنادي نيوكاسل الإنجليزي.

يذكر أن إدارة نادي شالك أبدت استعداداها لبيع عقد نبيل بن طالب، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في حال تلقيها لعرض مقنع من أحد الأندية المهتمة بخدماته.


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