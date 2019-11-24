بن طالب يعود للمنافسة الرسمية وينال الثناء

عبر مدرب رديف نادي شالك الألماني، تروستن فورهلينج، عن رضاه بمردود نبيل بن طالب، في المواجهة التي شارك فيها أمس السبت، أمام ويست إيسين.

وصرح تروستن فورهلينج، للصحافة الألمانية: “بن طالب قام بدوره بالكامل، نجح في الصراعات الفردية، وشغل منصبه كما يجب، رغم أرضية الميدان الصعبة”.

وأضاف: “بعد الشوط الأول فكرنا في إراحته، في حال لم يستطع المواصلة من الناحية البدنية، لكنه شعر بالإرتياح”.

يذكر أن هذه أول مشاركة لنبيل بن طالب، في مباراة رسمية، بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن الميادين لأزيد من 7 أشهر.