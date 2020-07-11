بن طالب يغيب عن التشكيلة الأساسية لنيوكاستل أمام واتفورد

غاب الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم السبت، عن التشكيلة الأساسية لناديه نيوكاستل، والتي ستواجه واتفورد.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نيوكاستل، التشكيلة التي اختارها مدرب الفريق ليبدأ بها هذه المواجهة، والتي غاب عنها إسم بن طالب.

وسيبدأ الدولي الجزائري هذه المواجهة، من على دكّة البدلاء، على أمل أن يحظى بفرصة للدخول كبديل.

ويأمل بن طالب، رفقة زملائه في الفريق، في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المواجهة، لتعويض الخسارة القاسية، التي تلقاها في آخر مباراة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-0.