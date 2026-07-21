بن طالب يفاضل بين البقاء مع ليل وخوض تحدٍ جديد

يواصل الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، دراسة مستقبله الكروي، بعد انتهاء مشواره مع نادي ليل الفرنسي في 30 جوان الماضي، رغم تلقيه عرضًا رسميًا من إدارة النادي لتمديد العقد.

ووفقا لتقرير موقع “Onze Mondial”، فإن لاعب “الخُضر” دخل مفكرة نادي أولمبيك ليون من أجل التعاقد مع صاحب الـ31 عامًا، بطلب مباشر من المدرب البرتغالي باولو فونسيكا، الذي تجمعه علاقة جيدة مع بن طالب. بعدما عملا معًا في نادي ليل خلال موسم 2023-2024، وهو ما قد يمنح النادي الفرنسي أفضلية في سباق الظفر بخدمات الدولي الجزائري.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن إدارة ليون قدمت عرضًا رسميًا للاعب، دون الكشف عن تفاصيل العقد أو مدته. في انتظار القرار النهائي الذي سيتخذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

للإشارة، أكد رئيس نادي ليل، أوليفيي ليتانغ، في وقت سابق، تمسكه بخدمات بن طالب، ورغم استمرار المفاوضات بين الطرفين، لم يمنح اللاعب موافقته النهائية حتى الآن.