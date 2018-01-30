بن طالب يفقد أعصابه ويُورط نفسه!!

قام الدولي الجزائري، نبيل بن طالب بهفوة قاتلة ستزيد من تعقيد وضعيته داخل “شالك04” عندما انتقد مُدربه “دومينيكو تيديسكو” علنا.

وشكفت جريدة “بيلد” بأن لاعب “توتنهام” السابق رد على الإعلاميين بلهجة غاضبة قائلا :”إطلبوا من المُدرب سبب عدم إعتماده علي”.

ليُضيف بعد الفوز الذي حققه زملاؤه بثنائية أمام “شتوتغارت” :”أنا في أفضل فورمة لي” وهو ما صُنف في خانة الإستفزاز.

وإتفقت وسائل الإعلام الألمانية بأن متوسط الميدان الصاعد وصل لنقطة اللارجوع مع الطاقم الفني لفريقه، وسيُعرض للبيع في الميركاتو الصيفي.

يذكر بأن نجم المنتخب الوطني يبقى بعيدا عن المُنافسة الرسمية، منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية 2017.