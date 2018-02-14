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بن طالب يقرر مغادرة “شالك”

الرياضة
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بن طالب يقرر مغادرة “شالك”
بقلم كريم.تيغرمت

طالب الدولي الجزائري نبيل بن طالب، مغادرة ناديه شالك الألماني، في فترة الميركاتو الصيفي المقبل، خلال إجتماعه برئيس الفريق.

وكشفت الصحافة الألمانية، أن بن طالب، إجتمع برئيس ناديه شالك، أين أبدى له رغبته في تغيير الأجواء خلال الصيف المقبل.

ويرغب بن طالب، في الخروج من البندسليغا، ليعود مجددا للبريميرليغ الإنجليزية، أين يملك عروضا من بعض لأندية الإنجليزية.

وتأتي رغبة الدولي الجزائري، في مغادرت فريقه الألماني، بالنظر لخروجه من حسابات مدربه، منذ عودته من الإصابة، في الفترة الأخيرة.

حيث يسعى صاحب الـ 23 عاما، لبعث مشواره من جديد، من خلال العودة للدوري الإنجليزي، الذي يعرفه جيدا.

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