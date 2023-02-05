بن طالب يقود تشكيلة أنجي في مواجهة لوريان

يخوض الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم الأحد، رفقة ناديه أنجي، مباراة الجولة الـ22 من الليغ1 في مواجهة لوريان.

وكشفت إدارة نادي أنجي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة والتي ضمت اسم بن طالب.

كما سيدخل الدولي الجزائري هذه المباراة بشارة القيادة، على أمل قيادة فريقه لتحقيق الفوز وتعزيز رصيدهم بثلاثة نقاط جديدة.