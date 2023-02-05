بن طالب يقود تشكيلة أنجي في مواجهة لوريان
بقلم كريم تيغرمت
يخوض الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم الأحد، رفقة ناديه أنجي، مباراة الجولة الـ22 من الليغ1 في مواجهة لوريان.
وكشفت إدارة نادي أنجي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة والتي ضمت اسم بن طالب.
كما سيدخل الدولي الجزائري هذه المباراة بشارة القيادة، على أمل قيادة فريقه لتحقيق الفوز وتعزيز رصيدهم بثلاثة نقاط جديدة.
👊 Et voici le 𝐗𝐈 de départ angevin pour affronter les Merlus du @FCLorient !
𝗖𝗼𝘂𝗽 𝗱’𝗲𝗻𝘃𝗼𝗶 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝟲𝟬 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲𝘀. pic.twitter.com/5PQ5lqS1cp
— Angers SCO (@AngersSCO) February 5, 2023
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