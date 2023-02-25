بن طالب يقود تشكيلة أنجي في مواجهة ليون
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم السبت، رفقة ناديه أنجي، الضيف نادي ليون، برسم الجولة الـ25 من الليغ 1.
وكشفت الصفحة الرسمية لنادي أنجي، على “تويتر” التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي يتقدمها اسم بن طالب.
كما يعول مدرب أنجي، على جاهزية نجمه الجزائري، لقايدة الفريق للإطاحة بالضيف ليون، وحصد ثلاثة نقاط جديدة.
ومن جهته سجل الدولي الجزائري الآخر فوزي غولام، تواجده إلى جانب مواطنه بن طالب، ضمن هذه التسكيلة الأساسية لناديهم أنجي.
👀 𝑳𝒆 𝒗𝒐𝒊𝒄𝒊 𝒄𝒆 𝑿𝑰 𝒂𝒏𝒈𝒆𝒗𝒊𝒏 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒂𝒇𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒆𝒓 𝒍𝒆𝒔 𝑮𝒐𝒏𝒆𝒔 !
𝗖𝗼𝘂𝗽 𝗱’𝗲𝗻𝘃𝗼𝗶 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝟲𝟬 𝗺𝗶𝗻𝘂𝘁𝗲𝘀. pic.twitter.com/KbbmBhWzqc
— Angers SCO (@AngersSCO) February 25, 2023
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