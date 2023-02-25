بن طالب يقود تشكيلة أنجي في مواجهة ليون

يواجه الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم السبت، رفقة ناديه أنجي، الضيف نادي ليون، برسم الجولة الـ25 من الليغ 1.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي أنجي، على “تويتر” التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي يتقدمها اسم بن طالب.

كما يعول مدرب أنجي، على جاهزية نجمه الجزائري، لقايدة الفريق للإطاحة بالضيف ليون، وحصد ثلاثة نقاط جديدة.

ومن جهته سجل الدولي الجزائري الآخر فوزي غولام، تواجده إلى جانب مواطنه بن طالب، ضمن هذه التسكيلة الأساسية لناديهم أنجي.