بن طالب يقود تشكيلة أنجي في مواجهة مونبوليي

يواجه الدولي الجزائري نبيل بن طالب، اليوم الأحد، رفقة ناديه أنجي، مضيفهم مونبوليي، لحساب الجولة الـ26 من الليع1.

وكشفت إدارة نادي أنجي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الاساسية، والتي يتقدمها اسم بن طالب.

كما سيحمل الدولي الجزائري شارة قيادة فريقه أنجي، في هذه المباراة التي يسعون فيها لاحراز الفوز وتعزيز رصيدهم بثلاثة نقاط جديدة.

يذكر أن نبيل بن طالب، يحتل رفقة ناديه أنجي المركز الأخير في ترتيب الليغ1 برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد مونبوليي في المركز الـ14 برصيد 27 نقطة