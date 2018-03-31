بن طالب يقود “شالكه 04” للفوز بتمريرة حاسمة رائعة

الرياضة
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بن طالب يقود “شالكه 04” للفوز بتمريرة حاسمة رائعة بن طالب بقميص شالكه 04
بقلم عبد النور حواز

قاد النجم الدولي الجزائري نبيل بن طالب فريقه “شالكه 04” الألماني للفوز على “فرايبورغ” بهدفين دون رد أمسية اليوم السبت.

في لقاء الجولة ال28 من دوري الدرجة الأولى الألماني الذي جرى بملعب “فيلتينس أرينا” بغلاسن كيرشن.

وشارك بن طالب أساسيا بعد عودته من الإصابة التي أبعدته عن الخضر باصما على تمريرة الهدف الثاني في الدقيقة ال73.

وتألق لاعب الخضر في لقاء اليوم من خلال 61 تمريرة منها 89 % صحيحة إضافة إلى 3 تسديدات على المرمى.

وحافظ زملاء بن طالب على مركز الوصافة بعد فوز اليوم في البوندسليغا.


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