بن طالب يقود “شالكه 04” للفوز بتمريرة حاسمة رائعة

نبيل بن طالب في لقاء اليوم ضد ماينز

واصل النجم الجزائري “نبيل بن طالب” تألقه بعد قيادته فريقه “شالكه 04” سهرة اليوم الجمعة لتحقيق الفوز ضد “ماينز 05”.

بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع ال26 من دوري الدرجة الأولى الألماني “البوندسليغا”.

وبصم بن طالب على التمريرة الحاسمة للهدف الوحيد الذي وقعه زميله “كاليغيوري” في الدقيقة ال55.

وشارك نبيل في التشكيلة الأساسية مُجددا بعد أن سوى أموره الإنضباطية مع إدارة فريقه.

وتلقى وسط ميدان الخضر الذي أكمل لقاء اليوم إلى غاية نهايته بطاقة صفراء في الدقيقة ال79.

وسمح هذا الفوز لشالكه 04 بالبقاء في المركز الثاني ف ترتيب البوندسليغا خلف العملاق المُتصدر بايرن ميونيخ.