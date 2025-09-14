بن طالب يقود ليل لـ”ريمونتادا” مثيرة في “الليغ1”

قاد اللاعب الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، ناديه ليل، مساء اليوم الأحد، لتحقيق “ريمونتادا” مثيرة أمام الضيف تولوز.

وتأخر ليل، في النتيجة بهدف منذ الدقيقة الـ 50، في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 4 من الليغ1.

وقرر مدرب نادي الشمال الفرنسي، برونو جينيسيو، الزّج بمتوسط ميدان “الخضر” عند الدقيقة 81، من المباراة التي شارك فيها مواطنه عيسى ماندي. أساسيا إلى نهايتها في منصب ظهير أيمن.

وبحلول الدقيقة الـ 90، تحصل نادي ليل، على ضربة جزاء، نفذها بن طالب، بنجاح، مسجلا أول أهدافه هذا الموسم، بعد 4 مشاركات كبديل.

قبل أن ينجح زميله الفرنسي، ايتان مبابي، في تسجيل هدف قاتل. عند الدقيقة 90+7، ليحقق نادي ليل، فوزه الثالث على التوالي في الموسم الجديد. الذي بدأه بتعادل مثيرة بنتيجة 3-3 أمام بريست.