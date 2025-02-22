بن طالب يقود ليل لفوز جديد ويحتفل رفقة الأنصار بطريقته الخاصة

شارك الدولي الجزائري نبيل بن طالب في أول مباراة له، داخل الديار رفقة ناديه ليل خلال مواجهة موناكو في قمة الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي.

والتقى بن طالب لأول مرة بأنصار فريقه ليل بملعب “بيار موروا” رغم تدشين عودته إلى المنافسة الرسمية في الجولة الماضية في مباراة جرت خارج القواعد.

ولم يفوّت بن طالب الفرصة للإحتفال في المدرجات رفقة الأنصار بالفوز الكبير بثنائية مقابل واحد أمام نادي الإمارة الفرنسية.

كما شارك بن طالب بديلا في الفوز الكبير المحقق، الذي غاب عن مواطنه عيسى ماندي الذي بقي حبيس دكة البدلاء طيلة التسعين دقيقة.

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