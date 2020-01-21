بن طالب يكشف سبب توقيعه مع “الماكبايز”

عبّر الدولي الجزائري نبيل بن طالب عن سعادته بالتوقيع مع نيوكاسل، على شكل إعارة الى غاية نهاية الموسم الجاري.

وصرّح قائلا للموقع الرسمي لـ”الماكبايز” :”لقد كنت أريد العودة الى البريميرليغ، وبشكل خاص مع فريق مُحترم مثل نيوكاسل”.

وواصل :”أهداف النادي تُثير إهتمامي، والمدرب يثق في إمكانياتي وهو ما حفزني على التوقيع هنا”.

وأردف :”الإدارة أيضا تثق في قدراتي، والخطوة التي قمت بها الآن مثالية”.

يُشار بأن متوسط الميدان، لم يلعب أي ثانية منذ بداية الموسم الجاري، بسبب المشاكل التي تُواجهه مع شالك 04 الألماني.