بن طالب يكشف قرب إنتقاله لفريق القلب

كشف متوسط ميدان المنتخب الوطني، نبيل بن طالب، في أحدث تصريحاته الإعلامية، عن ناديه المفضل.

وصرح بن طالب في تصريحاته لموقع La Voix du Nord، اليوم الخميس:”في فرنسا، نادي ليل هو فريق القلب”.

وأضاف:”كل عائلتي في مدينة ليل، وفي سنة 2010 عندما غادرت نحو إنجلترا، كنت إعود هنا لزيارتها كل ماسنحت لي الفرصة”.

كما أوضح لاعب الخضر بن طالب:”أعترف أنه كانت مفاوضات مع نادي ليل الصيف المنصرم، لكنها لم تكن في الوقت المناسب”.

ويجدر للإشارة، سبق لنبيل بن طالب أن تكون في نادي ليل قبل إنضمامه لتوتنهام الإنجليزي، ويقترب من العودة لفريقه المفضل ليل.