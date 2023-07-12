بن طالب يلتحق بنادي ليل الفرنسي

كشفت مصادر مقربة من نادي ليل الفرنسي، عن إنضمام متوسط ميدان منتخب الوطني ونادي أنجي، نبيل بن طالب، لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ماكشفه موقع “LePetitLillois“، اليوم الأربعاء، والمقرب من محيط نادي ليل، فإن إدارة النادي حسمت صفقة إنتقال اللاعب نبيل بن طالب.

وأوضح المصدر، أن نبيل بن طالب، أجرى اليوم الأربعاء، الفحص الطبي، لإنهاء صفقة إنتقال اللاعب وتتبقى تفاصيل صغيرة للإعلان عن الصفقة في الساعات القادمة.