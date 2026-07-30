بن طالب يمدد مغامرته مع ليل إلى غاية 2028

أعلن نادي ليل الفرنسي، اليوم الخميس، تمديد عقد الدولي الجزائري نبيل بن طالب إلى غاية صيف 2028. ليواصل بذلك مشواره مع فريقه الأم الذي عاد إليه سنة 2023.

وأكد النادي الفرنسي، في بيان رسمي، أن لاعب الوسط الجزائري، البالغ من العمر 31 عامًا، وقع على عقد جديد بعد المستويات التي قدمها مع الفريق. إلى جانب عودته القوية إلى المنافسة عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها العام الماضي.

واعتبر ليل أن بن طالب يعد أحد أبناء النادي، إذ تلقى تكوينه في صفوف “الدوغ” قبل أن يغادر في سن مبكرة نحو إنجلترا، حيث حمل ألوان توتنهام ونيوكاسل. ثم خاض تجربة في ألمانيا مع شالكه، قبل العودة إلى فرنسا عبر بوابة أنجي.

وعاد الدولي الجزائري إلى ناديه الأم في صيف 2023، ليحقق معه مشوارًا مميزًا توج ببلوغ ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وضمان مشاركة أوروبية الموسم المقبل.