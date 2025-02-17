بن طالب ينال الإعتراف عن مردوده في مواجهة رين

حظي الدولي الجزائري نبيل بن طالب، بالإعتراف، نظير المردود الكبير الذي قدمه في المباراة الأخيرة لفريقه ليل، أمام نادي رين.

وشارك بن طالب، بديلا في هذه المباراة، انطلاقا من الدقيقة الـ75، وتمكن من تسجيل هدف التقدم لناديه ليل في الدقيقة الـ78.

ونظير ما قدمه في هذا اللقاء، نال الدولي الجزائري، جائزة أفضل لاعب في المباراة، اعترافا بآدائه الكبير.

يذكر أن هذه أول مباراة يخوضها نبيل بن طالب، بعد توقفه لأزيد من ثمانية أشهر، بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها سابقا.