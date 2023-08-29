بن طالب يندمج في تدريبات ليل

إندمج الدولي الجزائري نبيل بن طالب، صبيحة اليوم الثلاثاء، في تدريبات ناديه الجديد ليل الفرنسي بعد ساعات قليلة من إعلان صفقة انضمامه لنادي الشمال.

ونشر نادي ليل، اليوم الثلاثاء، عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأول حصة تدريبية للوافد الجديد نبيل بن طالب، خاضها على انفراد تحضيرا للموسم الجديد.

يجدر الإشارة، انضم بن طالب لنادي ليل بعقد يمتد لثلاثة مواسم، قادما من نادي أنجي الساقط نهاية الموسم الماضي للدرجة الثانية.