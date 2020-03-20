بن طالب ينضم لحملة نجوم الخضر ضد كورونا

الرياضة
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بن طالب ينضم لحملة نجوم الخضر ضد كورونا
بقلم إسماعيل عشاش

إنضم الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لحملة “إبقوا في بيوتكم”، سعيا لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المُعدي.

وظهر لاعب نادي نيوكاسل، وهو يغسل يديه بمُطهر كحولي، ليقوم بعدها بتحدي ورق المرحاض داخل بيته.

وطلب متوسط الميدان من الجميع البقاء في بيوتهم، خاصة مع الإنتشار السريع للوباء العالمي.

يُشار بأن العديد من نجوم المنتخب الوطني، شاركوا في ذات الحملة، بفيديوهات تحسيسية للجزائريين في كل مكان.


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