“بن طالب” ينهار ويقترب من منطقة الخطر

إسترجع الدولي الجزائري، نبيل بن طالب مكانته الأساسية مع ناديه “شالك 04″، سهرة أمس الأربعاء، أمام “باير ليفركوزن” في “البوندسليغا”.

ولم تكن عودة متوسط الميدان مُفيدة لفريق إقليم “الروهر” بتقديمه عرضا مُتواضعا، وتعرضه لهزيمة جديدة بهدفين لواحد في عقر الديار.

وإستُبدل خريج مدرسة “توتنهام” دقائق بعد إنطلاق المرحلة الثانية للمواجهة، مما يُظهر بأن مُدربه “دومينيكو تيدسيكو” لم يكن راضيا عليه.

وتأتي هذه الخسارة لتضع “الأزرق الملكي” في المركز الـ14 من الترتيب العام، وعلى بعد نُقطة فقط من أول المُهددين بالسقوط.